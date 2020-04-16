Правозащитники сообщили о нарушениях прав человека и уничтожении судебной системы в Европе

"Права человека нарушаются правительствами стран Европы и Центральной Азии, которые подавляют протесты и стремятся уничтожить независимость судебной власти, чтобы уйти от ответственности", - говорится в ежегодном обзоре положения с правами человека в регионе от Amnesty International.

Организация высоко оценила смелость людей, которые выходят на улицы, чтобы защищать свои и чужие права, однако она предупредила, что во всем регионе власти продолжают безнаказанно нарушать права человека.

"В 2019 году людям в Европе и Центральной Азии угрожали, их запугивали, они подвергались судебным преследованиям, страдали от превышения силы со стороны полиции и от дискриминации. Однако, благодаря мобилизации отважных рядовых людей, которые поднимаются на борьбу и заставляют государства отвечать за свои действия, появилась надежда на будущее", - сказала директор Amnesty International по Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Праге снова прошла многотысячная акция против премьера Андрея Бабиша.

Об угрозе независимости судебной власти сообщается в Польше.

"В Польше независимость судебной власти, которая необходима для обеспечения справедливых судебных разбирательств и соблюдения прав человека, оказалась под угрозой, в то время как правящая партия все активнее пыталась взять под свой контроль суды и судей. За попытки отстаивать себя, судьи и прокуроры рисковали нарваться на дисциплинарные взыскания и оказаться теми людьми, чьи права нарушаются. Многие из них получили клеветническую травлю в государственных СМИ и социальных сетях", - сообщают в организации.

Сообщается, что растет тревога по поводу независимости судебной власти также в Венгрии, Румынии и Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кишиневе 2 тысячи человек вышли на антиправительственные протесты.

В то же время, в Москве и других российских городах прошли одни из крупнейших за много лет мирных акций протеста: люди вышли, чтобы выразить несогласие с отказом властей допускать оппозиционных кандидатов к участию в городских выборах.

В результате в ответ начались репрессии, в результате которых были осуждены по уголовным статьям более двух десятков человек - просто за то, что они осуществили свое право на протест.

"Репрессии против участников и участниц массовых акций протеста в Москве запустили беспрецедентную кампанию солидарности, которая свидетельствует о растущем осознании роли прав человека и пробуждении народной воли в России", - отметила Мари Стразерс.

В организации отмечают, что в 2019 году власти государств давили и на гражданское общество, журналистов/журналисток и других лиц, призывающих правительства к ответственности.

Напомним, что наиболее масштабными акциями протеста прошлого года стали демонстрации "желтых жилетов" в Париже и пригороде столицы Франции, а также демонстрации в Гонконге.