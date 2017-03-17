Правозахисники заявили про погіршення прав людини у Криму

“Це жахливо, що міжнародні спостерігачі не можуть отримати доступ до Криму і що міжнародне співтовариство змушене покладатися на інформацію про порушення прав людини на півострові, отриману не безпосередньо на місці. Міжнародні учасники повинні вивчити всі наявні можливості для ефективного моніторингу ситуації з правами людини у Криму, та для безперешкодного доступу спостерігачів; і там, де цих можливостей немає, вони мають бути створені”, — зазначила вона.

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Також вона заявила, що забезпечення ефективного міжнародного моніторингу ситуації з правами людини у Криму, у тому числі узгодження практичних деталей безперешкодного доступу релевантних моніторингових механізмів до півострова, має стати головним пріоритетом міжнародної спільноти.

“Де-факто і російська влада в Криму демонструють верх неповаги до фундаментальних прав на свободу слова, мирних зібрань та асоціацій. Етнічні кримські татари: правозахисники та інші активісти піддались переслідуванням та насильницьким зникненням; щодо них були порушені кримінальні справи за безпідставними обвинуваченнями, звичайні кримські татари піддаються обшукам і незаконним затриманням. Стан справ стає дедалі гіршим, але де сильна міжнародна реакція на це, де реакція української влади?”, — наголосила О.Покальчук.