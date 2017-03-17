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Правозащитники отметили об ухудшении прав человека в Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Через три года после незаконной аннексии полуострова Россией наблюдается быстрое ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, что усугубляется отсутствием любого эффективного международного мониторингового механизма с доступом к полуострову. Об этом заявила директор Amnesty International Оксана Покальчук, передает УНН.

"Это ужасно, что международные наблюдатели не могут получить доступ в Крым и международное сообщество вынуждено полагаться на информацию о нарушениях прав человека на полуострове, полученную не напрямую на месте. Международные участники должны изучить все имеющиеся возможности для эффективного мониторинга ситуации с правами человека в Крыму, и для беспрепятственного доступа наблюдателей; и там, где этих возможностей нет, они должны быть созданы", - отметила она.

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Также она заявила, что обеспечение эффективного международного мониторинга ситуации с правами человека в Крыму, в том числе согласование практических деталей беспрепятственного доступа релевантных мониторинговых механизмов к полуострову, должно стать главным приоритетом международного сообщества.

"Де-факто и российские власти в Крыму демонстрируют верх неуважения к фундаментальным правам на свободу слова, мирных собраний и ассоциаций. Этнические крымские татары: правозащитники и другие активисты подверглись преследованиям и насильственным исчезновениям; в их отношении были возбуждены уголовные дела по ложным обвинениям, обычные крымские татары подвергаются обыскам и незаконным задержаниям. Состояние дел становится все хуже, но где сильная международная реакция на это, где реакция украинской власти?", - подчеркнула О.Покальчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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