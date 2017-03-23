Правозахисники готують подання в ООН щодо порушень прав людини на Донбасі

“Готуючи подання для Універсального періодичного огляду (УПО) Ради ООН з прав людини, представники ГО “Східноукраїнський центр громадських ініціатив” охопили одні з найбільш актуальних питань порушень прав людини. До них увійшли незаконні місця несвободи, сексуальне насильство, залучення або вербування дітей у незаконні збройні формування, а також вплив війни на стан дотримання соціально-економічних прав шахтарів в умовах конфлікту. Ці теми організація подає в рамках роботи Коаліції “Справедливість заради миру на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку анексії Криму зафіксовано 43 випадки зникнення людей на півострові.