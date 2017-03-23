Правозащитники готовят представление в ООН о нарушениях прав человека на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правозащитники готовят представление для Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека о незаконных местах несвободы, сексуальном насилии, привлечении или вербовке детей в незаконные вооруженные формирования на Донбассе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Коалиции "Справедливость ради мира на Донбассе".
"Готовя представление для Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека, представители ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив" охватили одни из самых актуальных вопросов нарушений прав человека. В них вошли незаконные места несвободы, сексуальное насилие, привлечение или вербовку детей в незаконные вооруженные формирования, а также влияние войны на состояние соблюдения социально-экономических прав шахтеров в условиях конфликта. Эти темы организация подает в рамках работы Коалиции "Справедливость ради мира на Донбассе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала аннексии Крыма зафиксировали 43 случая исчезновения людей на полуострове.