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Правова колізія в законі про олігархів: як так сталось та що будуть робити “Слуги”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді переголосувати статтю 5 закону “про олігархів” через правову колізію, що виникла внаслідок вчорашнього голосування. Про це УНН розповів представник Президента в Конституційному Суді України, нардеп Федір Веніславський, який також є членом відповідного комітету ВР.

Цитата:

“Усунення суперечностей у прийнятому Верховною Радою законі здійснюється відповідно до ст. 131 закону про регламент. Це стаття, яка як раз визначає такі технічні моменти, коли в ухваленому законі виникли суперечності, — сказав Веніславський, — Враховуючи той супротив і галас, який вчора мав місце в залі, я думаю що це той сценарій, який мали метою ті, хто блокував трибуну, хто кричав тощо. В такій ситуації звичайно не складно допустити помилку”.

Деталі

Зі слів нардепа, це не є поодиноким випадком у законодавчій діяльності парламенту — такі ситуації траплялись і раніше.

“Комітет сьогодні провів засідання і рекомендував Верховній Раді України розглянути з метою усунення суперечностей статтю 5 і переголосувати її в редакції, запропонованій комітетом. Це технічний момент, передбачений законом про Регламент”, — розповів нардеп.

Для винесення питання на розгляд не потрібно збирати підписи, заявив він.

“Це питання виноситься на розгляд парламенту навіть перед попереднього внесення до порядку денного, треба тільки щоб голова Верховної Ради сьогоднішнє рішення Комітету врахував і вніс на розгляд парламенту відповідно ст. 131 закону про Регламент ст. 5 щоб ми її переголосували з метою усунення суперечностей”, — пояснив співрозмовник УНН.

На момент розмови з журналістом він повідомив, що голова ВР ще не вніс на розгляд Верховної Ради це питання.

“Якщо він внесе сьогодні — можливо сьогодні проголосуємо... Якщо сьогодні не приймемо — на наступному пленарному тижні ми його одразу проголосуємо”, — додав Веніславський.

Довідково

Стаття 131 Регламенту ВР передбачає, що у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної Ради України може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення таких неточностей чи неузгодженостей.

При цьому, як повідомив УНН член комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов, мова йде саме про спікера парламенту, а не заступників.

“За регламентом — голова (Верховної Ради — ред.)”, — сказав Фролов, відповідаючи на питання про те, хто може вносити питання на розгляд зали.

Додамо, що Дмитро Разумков наразі перебуває на самоізоляції. Раніше у нього виявили COVID-19. Обов’язки спікера виконують його заступники Руслан Стефанчук та Олена Кондратюк. Однак офіційного розпорядження про покладання обов’язків на когось з них немає.

Контекст

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію, що утворилась. Мова про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

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