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Правосуддя має довести міжнародну єдність: Зеленський - до лідерів Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України

Правосуддя має довести міжнародну єдність: Зеленський - до лідерів Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України

Київ • УНН

 • 881687 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це було й у Нюрнберзі. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на онлайн-саміті лідерів держав Core Group зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що 78 років тому Європа отримала чи не найважливіший шанс у своїй довгій історії – шанс на сталий і справді довготривалий мир.

"У чому полягав той шанс? Не лише у відмові країн від агресій, не лише у політичних інструментах, які об’єднували Європу – колись держави, що ворогували, – щоб не допустити будь-яких нових кроків щодо агресій, будь-яких нових агресій, а й у покаранні. У покаранні за агресію, яка принесла найбільшу катастрофу ХХ століття – ми всі розуміємо, що це Друга світова війна.

Головний винуватець тієї катастрофи не дістався зали трибуналу. Він сам, у бункері, здійснив очевидний вирок для себе.Але його спільники, зокрема ключові фігури агресії, були покарані саме в юридичній площині. Саме так покарані, як людство в цивілізований спосіб карає будь-яких злочинців: обвинувачення, судовий процес, вирок та його реалізація. І це слугувало міцною опорою миру – той конкретний приклад, коли порушників миру було покарано всім світом. Цивілізовано покарано!" - сказав Президент України.

Утім, за словами Зеленського, через 68 років після того вироку Нюрнберзького трибуналу Європа знову відчула удар агресії. Побачила, що з’явився режим, який просто не вірить, що світ зараз здатен покарати порушників миру. росія почала в 14-му році агресію проти України й зробила її у 22-му році повномасштабною, бо в керівництві Росії запанувала така думка, ніби Європа залишила історію історикам та що народи й політики Європи не наважаться реально захищати свої цінності, не наважаться боротися проти нової агресії так, як це потрібно, щоб захиститися.

"Ми маємо довести, що агресор помилявся в усьому! І не лише у своїх військових розрахунках, не лише в тому, як він оцінював наше лідерство, наші державні та економічні системи. Але й у тому, як він оцінював наше ставлення саме до справедливості.

Наші цінності для нас – справжні. І ми будемо їх захищати! А отже, ми зробимо все можливе, щоб головний винуватець цієї агресії та всі його спільники були притягнуті до відповідальності за все скоєними ними – без винятку!" - сказав він.

Зеленський зауважив, що передусім це стосується злочину агресії. Цей злочин Росії поставив тепер уже й ХХІ століття на межу глобальної катастрофи. Цей злочин закликає нас до правосуддя. І наше правосуддя має бути швидшим, ніж їхній відчай у їхніх бункерах, який уже очевидно є.

Цитата

"Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це було й у Нюрнберзі. На жаль, у Міжнародного кримінального суду, чию діяльність ми повністю підтримуємо, немає юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому потрібен трибунал, щоб доповнити глобальну юридичну систему. Я радий оголосити, що в нашій спільній групі, яка працює для покарання агресора, – це наша Сore Group – уже 37 держав. І ця кількість зростатиме – ми постійно працюємо, щоб наша коаліція захисників справедливості збільшувалася.

Нагадаю, що про створення Нюрнберзького трибуналу на початку домовлялися лише чотири держави. Загалом у коаліцію заради того трибуналу увійшли 24 держави. Нас зараз уже суттєво більше, і серед нас – не лише європейські країни. Нашою спільною роботою ми доводимо, що прагнення до справедливості – глобальне", - резюмува Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський у Гаазі заявив, що Україні потрібен справжній трибунал для агресора, а не його гібридна форма

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