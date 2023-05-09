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Правосудие должно доказать международное единство: Зеленский - к лидерам Core Group по созданию Спецтрибунала по агрессии против Украины

Правосудие должно доказать международное единство: Зеленский - к лидерам Core Group по созданию Спецтрибунала по агрессии против Украины

Киев • УНН

 • 881685 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Наше правосудие должно доказать международное единство в справедливости, как это было и в Нюрнберге. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-саммите лидеров государств Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что 78 лет назад Европа получила едва ли не самый важный шанс в своей долгой истории – шанс на устойчивый и действительно долговременный мир.

"В чем заключался тот шанс? Не только в отказе стран от агрессий, не только в политических инструментах, которые объединяли Европу – когда-то враждующие государства, – чтобы не допустить любых новых шагов по агрессии, любых новых агрессий, но и в наказании. В наказании за агрессию, которая принесла самую большую катастрофу ХХ века – мы все понимаем, что это Вторая мировая война.

Главный виновник той катастрофы не добрался до зала трибунала. Он сам, в бункере, совершил очевидный приговор для себя, но его сообщники, в частности ключевые фигуры агрессии, были наказаны именно в юридической плоскости. Именно так наказаны, как человечество цивилизованным способом наказывает любых преступников: обвинение, судебный процесс, приговор и его реализация. И это служило прочной опорой мира – тот конкретный пример, когда нарушители мира были наказаны всем миром. Цивилизованно наказаны!" - сказал Президент Украины.

Впрочем, по словам Зеленского, через 68 лет после того приговора Нюрнбергского трибунала Европа снова почувствовала удар агрессии. Увидела, что появился режим, который просто не верит, что мир сейчас способен наказать нарушителей мира. россия начала в 14-м году агрессию против Украины и сделала ее в 22-м году полномасштабной, потому что в руководстве россии воцарилось такое мнение, что Европа оставила историю историкам и что народы и политики Европы не решатся реально защищать свои ценности, не решатся бороться против новой агрессии так, как это нужно, чтобы защититься.

"Мы должны доказать, что агрессор ошибался во всем! И не только в своих военных расчетах, не только в том, как он оценивал наше лидерство, наши государственные и экономические системы. Но и в том, как он оценивал наше отношение именно к справедливости.

Наши ценности для нас – настоящие. И мы будем их защищать! А значит, мы сделаем все возможное, чтобы главный виновник этой агрессии и все его сообщники были привлечены к ответственности за все совершенные ими – без исключения!" - сказал он.

Зеленский отметил, что прежде всего это касается преступления агрессии. Это преступление россии поставило теперь уже и XXI век на грань глобальной катастрофы. Это преступление призывает нас к правосудию. И наше правосудие должно быть быстрее, чем их отчаяние в их бункерах, которое уже очевидно есть.

Цитата

"Наше правосудие должно доказать международное единство в справедливости, как это было и в Нюрнберге. К сожалению, у Международного уголовного суда, чью деятельность мы полностью поддерживаем, нет юрисдикции в отношении преступления агрессии. Именно поэтому нужен трибунал, чтобы дополнить глобальную юридическую систему. Я рад объявить, что в нашей совместной группе, которая работает для наказания агрессора, – это наша Соге Group – уже 37 государств. И это количество будет расти – мы постоянно работаем, чтобы наша коалиция защитников справедливости увеличивалась.

Напомню, что о создании Нюрнбергского трибунала в начале договаривались только четыре государства. Всего в коалицию ради того трибунала вошли 24 государства. Нас сейчас уже существенно больше, и среди нас – не только европейские страны. Нашей совместной работой мы доказываем, что стремление к справедливости – глобальное", - резюмировал Зеленский.

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