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Православні християни відзначають Хрестопоклонну неділю

Православні християни відзначають Хрестопоклонну неділю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні православні християни відзначають Хрестопоклонну неділю. Про це УНН повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ. 

“Ця неділя — середина Великого посту. Хрестопоклонною вона називається тому, що в цей момент посту з вівтаря виноситься для поклоніння прикрашений квітами Хрест. Хрест знаходиться посеред храму до п’ятниці 4-ї седмиці Великого посту”, — зазначається в повідомленні.

В УПЦ пояснюють, що сьогоднішня подія має на меті морально укріпити тих, хто дотримується посту.

“Коли людина починає звершувати якийсь подвиг, то через деякий час вона зазнає збіднення сил, знемоги, і тоді їй потрібна допомога. Ми вже три тижні постимо, кожен у міру. Й у нас збідніла і міцність, і рішучість, і твердість. Тому Свята Церква пропонує нам, як жезл для подорожнього, в допомогу Святий Животворящий Хрест”, — цитує Інформаційно-просвітницький відділ Предстоятеля УПЦ, митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Нагадаємо, 27 лютого у православних християн розпочався Великий піст.

У першу неділю посту в Києві в академічному Свято-Воскресенському храмі пам’яті загиблих і ветеранів Афганістану розпочалося цілодобове читання Неусипного Псалтиря за здоров’я поранених під час збройного конфлікту на Донбасі, за упокій загиблих воїнів і за мир в Україні.

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