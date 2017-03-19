Православные христиане отмечают Крестопоклонную неделю

"Это воскресенье - середина Великого поста. Крестопоклонным оно называется потому, что в этот момент поста из алтаря выносится для поклонения украшенный цветами Крест. Крест находится посреди храма до пятницы 4-й седмицы Великого поста", - отмечается в сообщении.

В УПЦ объясняют, что сегодняшнее событие имеет целью морально укрепить тех, кто соблюдает пост.

"Когда человек начинает совершать какой-то подвиг, то через некоторое время он испытывает обеднение сил, изнеможение, и тогда нужна помощь. Мы уже три недели постимся, каждый в меру. И у нас оскудела и прочность, и решимость, и твердость. Поэтому Святая Церковь предлагает нам, как жезл для путника, в помощь Святой Животворящий Крест", - цитирует Информационно-просветительский отдел Предстоятеля УПЦ, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Напомним, 27 февраля у православных христиан начался Великий пост.



В первое воскресенье поста в Киеве в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана началось круглосуточное чтение Неусыпной Псалтыри за здоровье раненых во время вооруженного конфликта на Донбассе, за упокой погибших воинов и за мир в Украине.