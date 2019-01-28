Правопорядок на виборах у Києві можуть забезпечувати понад 6 тисяч нацгвардійців

КИЇВ. 28 січня. УНН. До забезпечення громадського порядку у Києві під час першого туру президентських виборів від Національної гвардії України можуть залучити понад 6 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НГУ.