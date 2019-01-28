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Правопорядок на виборах у Києві можуть забезпечувати понад 6 тисяч нацгвардійців

Правопорядок на виборах у Києві можуть забезпечувати понад 6 тисяч нацгвардійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. До забезпечення громадського порядку у Києві під час першого туру президентських виборів від Національної гвардії України можуть залучити понад 6 тисяч військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НГУ.

"До забезпечення громадського порядку в місті Києві під час проведення першого туру президентських виборів від підрозділів Національної гвардії України можуть бути залучені понад 6 тисяч військовослужбовців. В інших регіонах держави розташовані мобільні резерви Нацгвардії відповідної чисельності, які готові до застосування за необхідності та у випадку ускладнення обстановки", - зазначили у Нацгвардії з посиланням на командувача НГУ генерал-полковника Юрія Аллерова.

Крім того, підрозділи Національної гвардії України продовжать виконувати усі покладені на них завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил та придністровського сегменту українсько-молдовської ділянки кордону.

Також нацгвардійці забезпечуватимуть охорону та оборону ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні, органів державної влади, центральних баз матеріально-технічного забезпечення МВС, судових установ.

Гвардійці також продовжить здійснювати конвоювання осіб, узятих під варту, та засуджених до позбавлення волі та їх охорону в залі суду, а також забезпечуватиме охорону місць зберігання зброї, боєприпасів, пунктів постійної дислокації.

Як повідомляв УНН, на час виборів органи управління та підрозділи ДСНС будуть у посиленому режимі.

Нагадаємо, для забезпечення охорони виборчих комісій в Україні необхідно залучити щонайменше 60 тисяч правоохоронців.

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