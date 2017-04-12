Правоохоронця, який постачав наркотики затриманим, викрили на Чернігівщині

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Співробітники прокуратури та Служби безпеки України викрили працівника слідчого ізолятора, який передавав наркотичні засоби особам, які утримувалися в установі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.

"У середу, 12 квітня, завдяки скоординованим діям працівників прокуратури та управління Служби безпеки України в області викрито працівника державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор", який здійснював передачу наркотичних засобів особам, які утримуються в установі", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, правоохоронець неодноразово купував у жителя м. Чернігова наркотичні засоби, які у подальшому збував особам, які перебували в слідчому ізоляторі.

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі).

Як повідомляв УНН 7 квітня, ув’язненому Миколаївського СІЗО передали наркотики у чорносливі.

Українські Національні Новини

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