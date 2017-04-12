Правоохранителя, который поставлял наркотики задержанным, разоблачили на Черниговщине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины разоблачили работника следственного изолятора, который передавал наркотические средства лицам, содержащимся в учреждении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"В среду, 12 апреля, благодаря скоординированным действиям работников прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в области, разоблачен работник государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", который осуществлял передачу наркотических средств лицам, содержащимся в учреждении", - говорится в сообщении.
Как установлено, правоохранитель неоднократно покупал у жителя г.Чернигова наркотические средства, которые в дальнейшем сбывал лицам, находившимся в следственном изоляторе.
По данному факту следственным отделом прокуратуры области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в места лишения свободы).
Как сообщал УНН 7 апреля, заключенному Николаевского СИЗО передали наркотики в черносливе.