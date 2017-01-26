Правоохоронці з'ясовують обставини смерті ув'язненого слідчого ізолятора
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Причину смерті ув'язненого слідчого ізолятора у Києві встановить судмедекспертиза. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію із травмою голови у міську клініку 20-річного ув’язненого слідчого ізолятора.
Фельдшер медичної частини пояснив, що ув’язненого зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. Тому відразу було прийнято рішення про невідкладну госпіталізацію у лікарню, де хлопець через деякий час помер.
З метою встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу, яка повинна показати тяжкість тілесних ушкоджень, а також механізм утворення.
На місці події правоохоронці нічого не виявили та при опитуванні свідків – п’яти осіб, котрі перебували разом із потерпілим, жодної інформації не отримали.
Відомості про подію внесені до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) КК України. Досудове розслідування триває.