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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти заключенного следственного изолятора

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Причину смерти заключенного следственного изолятора в Киеве установит судмедэкспертиза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о госпитализации с травмой головы в городскую клинику 20-летнего заключенного СИЗО.

Фельдшер медицинской части пояснил, что заключенного со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Поэтому сразу было принято решение о его неотложной госпитализации в больницу, где парень через некоторое время умер.

С целью установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна показать тяжесть телесных повреждений, а также механизм их образования.

На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей - пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили.

Сведения о событии внесены в ЕРДР, начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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