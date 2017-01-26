Правоохранители выясняют обстоятельства смерти заключенного следственного изолятора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Причину смерти заключенного следственного изолятора в Киеве установит судмедэкспертиза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В полицию поступило сообщение о госпитализации с травмой головы в городскую клинику 20-летнего заключенного СИЗО.
Фельдшер медицинской части пояснил, что заключенного со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Поэтому сразу было принято решение о его неотложной госпитализации в больницу, где парень через некоторое время умер.
С целью установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна показать тяжесть телесных повреждений, а также механизм их образования.
На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей - пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили.
Сведения о событии внесены в ЕРДР, начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.