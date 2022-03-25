Правоохоронці знешкодили вже понад 500 диверсантів - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Правоохоронці з початку російського вторгнення вже знешкодили вже понад 500 диверсантів. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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“Безумовно, ми відзначаємо подальшу активність диверсійно-розвідувальних груп. Хотів би зазначити, що тільки органами Національної поліції за місяць ццієї війни було знешкоджено близько 100 диверсійно-розвідувальних груп з загальною кількістю членів понад 500 осіб”, - сказав Єнін.
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Так, зокрема, з його слів, сьогодні на Київщині на території Подільського району було затримано чотирьох представників диверсійно-розвідувальної групи, які знімали блокпости та інші військові об’єкти.
“У подальшому вміст їх телефонів підтвердив як факти збирання зазначеної інформації, так і передачі російським спецслужбам”, - зазначив замміністра.
Стосовно ситуації навколо Києва і бойової обстановки по Україні взагалі, він відзначив, що противник вже змінив свою первинну тактику після провалу свого бліцкрігу і дедалі більше вдається до ракетно-артилерійських обстрілів, руйнуючи цивільні об’єкти.
Раніше
Як писав УНН, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що більшість затриманих диверсантів є громадянами України.