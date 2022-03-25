Правоохранители обезвредили уже более 500 диверсантов - МВД

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“Безусловно, мы отмечаем дальнейшую активность диверсионно-разведывательных групп. Хотел бы отметить, что только органами Национальной полиции за месяц этой войны было обезврежено около 100 диверсионно-разведывательных групп с общим количеством членов более 500 человек”, - сказал Енин.

Детали

Так, в частности, по его словам, сегодня на Киевщине на территории Подольского района были задержаны четыре представителя диверсионно-разведывательной группы, которые снимали блокпосты и другие военные объекты.

“В дальнейшем содержимое их телефонов как подтвердил факты сбора указанной информации, так и передачи российским спецслужбам”, - отметил замминистра.

Относительно ситуации вокруг Киева и боевой обстановки по Украине вообще, он отметил, что противник уже сменил свою первоначальную тактику после провала своего блицкрига и все больше прибегает к ракетно-артиллерийским обстрелам, разрушая гражданские объекты.

Ранее

Как писал УНН, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины.