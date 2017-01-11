Правоохоронці затримали у Києві трьох розбійників

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення, що троє осіб, погрожуючи ножем, забрали у чоловіка паспорт, банківську картку, гроші та мобільний телефон.

Працівники поліції затримали трьох зловмисників за прикметами, які їм надав потерпілий. Зловмисниками виявилися, 28-річна уродженка Луганської області, 31-річний уродженець Донецької області та 19-річний киянин.

Правоохоронці встановили, що компанія спільно вживала спиртні напої, а цим часом постраждалий хотів зняти грошові кошти з банківської картки, і саме це помітили зловмисники. Підбігши до нього та, погрожуючи ножем, злочинці забрали кредитку, мобільний телефон, паспорт та дрібні гроші та зникли в невідомому напрямку.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам пред’явили підозри та судом обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Розбійникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.