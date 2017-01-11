Правоохранители задержали в Киеве трех разбойников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Правоохранители задержали трех разбойников, которые в Киеве с ножом напали на мужчину и отобрали у него личные вещи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение, что три человека, угрожая ножом, забрали у мужчины паспорт, банковскую карточку, деньги и мобильный телефон.
Работники полиции задержали трех злоумышленников по приметам, которые им предоставил потерпевший. Злоумышленниками оказались 28-летняя уроженка Луганской области, 31-летний уроженец Донецкой области и 19-летний киевлянин.
Правоохранители установили, что компания совместно употребляла спиртные напитки, а этим временем пострадавший хотел снять денежные средства с банковской карты, и именно это заметили злоумышленники. Подбежав к нему и, угрожая ножом, преступники забрали кредитку, мобильный телефон, паспорт и мелочь и исчезли в неизвестном направлении.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предъявили подозрения и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Разбойникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.