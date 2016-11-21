Правоохоронці затримали п'ятеро осіб, які намагали пронести шини на Майдан Незалежності

Як передає кореспондент, близько п’яти активістів, які намагалися пронести шини на Майдан Незалежності були затримані правоохоронцями.

Наразі великий Кордон поліції та Національної Гвардії передислокувався ближче до Будинку профспілок, які ретельно спостерігають щоб ніхто не проніс небезпечних речовин на майдан.

Варто зазначити, що ті люди, які проходять до центру майдану незалежності без шин та без підозрілих предметів їх пропускають.

Нагадаємо, колона активістів у Києві пронесла на Майдан шини, поштовхавшись із правоохоронцями.