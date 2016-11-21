Правоохранители задержали пять человек, которые пытались пронести шины на Майдан Незалежности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали пять человек, которые пытались пронести шины на Майдан Незалежности, передает корреспондент УНН.
Как передает корреспондент, около пяти активистов, которые пытались пронести шины на Майдан Незалежности были задержаны правоохранителями.
Сейчас большой кордон полиции и Национальной Гвардии передислоцировался ближе к Дому профсоюзов, наблюдают чтобы никто не пронес опасных веществ на площадь.
Стоит отметить, что те люди, которые проходят в центр Майдана Незалежности без шин и без подозрительных предметов их пропускают.
Напомним, колонна активистов в Киеве пронесла на Майдан шины, потолкавшись с правоохранителями.