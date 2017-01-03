Правоохоронці на хабарі затримали помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції – А.Матіос

"Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів в правоохоронні та контролюючі органи", - зазначив А.Матіос.

За його словами, помічника нардепа затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Хабар виявлений та вилучений у повному обсязі під час проведення огляду місця події.

Як повідомляв УНН, на Львівщині посадовець Державної міграційної служби “погорів” на хабарі.