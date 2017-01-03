Правоохоронці на хабарі затримали помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції – А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Військова прокуратура Львівського гарнізону, на підставі матеріалів та спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції затримала "на гарячому" за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. гривень помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
"Хабар помічник нардепа вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів в правоохоронні та контролюючі органи", - зазначив А.Матіос.
За його словами, помічника нардепа затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Хабар виявлений та вилучений у повному обсязі під час проведення огляду місця події.
Як повідомляв УНН, на Львівщині посадовець Державної міграційної служби “погорів” на хабарі.