Правоохранители задержали на взятке помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции - А.Матиос

КИЕВ. 3 января. УНН. Военная прокуратура Львовского гарнизона, на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции задержала "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.