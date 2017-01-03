Правоохранители задержали на взятке помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Военная прокуратура Львовского гарнизона, на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции задержала "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
"Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы", - отметил А.Матиос.
По его словам, помощник нардепа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
Как сообщал УНН, на Львовщине чиновник Государственной миграционной службы "погорел" на взятке.