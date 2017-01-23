Правоохоронці затримали особистого охоронця “мера” Слов'янська

За даними поліції, чоловік працював водієм-охоронцем у “мера” Слов’янська Павленка, відомого службою в КГБ, та всюди його супроводжував. Наразі, це вже другий затриманий бойовик з охорони представника терористичної “влади”, перший був затриманий два місяці тому.

Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.