Правоохоронці затримали особистого охоронця “мера” Слов'янська
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Донеччині правоохоронці затримали особистого водія-охоронця “мера Слов'янська”. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
За даними поліції, чоловік працював водієм-охоронцем у “мера” Слов’янська Павленка, відомого службою в КГБ, та всюди його супроводжував. Наразі, це вже другий затриманий бойовик з охорони представника терористичної “влади”, перший був затриманий два місяці тому.
Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.