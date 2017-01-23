Правоохранители задержали охранника "мэра" Славянска

По данным полиции, мужчина работал водителем-охранником у "мэра" Славянска Павленко, известного службой в КГБ, и везде его сопровождал. Сейчас это уже второй задержанный боевик из охраны представителя террористической "власти", первый был задержан два месяца назад.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.