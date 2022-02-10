Правоохоронці затримали одного з нападників на помічника Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліція затримала одного з нападників на помічника Генерального прокурора Зураба Адеішвілі. Йому оголосили підозру у вчиненні хуліганства, повідомляє УНН з посиланням на інформацію МВС.
Деталі
Зазначається, що поліцейські затримали одного із нападників. Ним виявився 34-річний іноземець, якому оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується.
Що було раніше
7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський тупик до медзакладу було госпіталізовано чоловіка, якого побили четверо невідомих. Правоохоронці встановили, що 49-річний потерпілий - помічник Генпрокурора Зураб Адеішвілі.
Встановлено, що до потерпілого - помічника Генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події.