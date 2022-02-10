Правоохранители задержали одного из нападавших на помощника Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция задержала одного из нападавших на помощника Генерального прокурора Зураба Адеишвили. Ему объявили подозрение в совершении хулиганства, сообщает УНН со ссылкой на информацию МВД.
Детали
Отмечается, что полицейские задержали одного из нападавших. Им оказался 34-летний иностранец, которому объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Розыск его сообщников продолжается.
Что было ранее
7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что по улице Тверской тупик в медучреждение был госпитализирован мужчина, которого избили четверо неизвестных. Правоохранители установили, что 49-летний пострадавший - помощник Генпрокурора Зураб Адеишвили.
Установлено, что к потерпевшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.