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15 марта, 19:03 • 104877 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139268 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120923 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114617 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103433 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100734 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90035 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122181 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правоохранители задержали одного из нападавших на помощника Генпрокурора

Правоохранители задержали одного из нападавших на помощника Генпрокурора

Киев • УНН

 • 14981 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция задержала одного из нападавших на помощника Генерального прокурора Зураба Адеишвили. Ему объявили подозрение в совершении хулиганства, сообщает УНН со ссылкой на информацию МВД.

Детали

Отмечается, что полицейские задержали одного из нападавших. Им оказался 34-летний иностранец, которому объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Розыск его сообщников продолжается.

Что было ранее

7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что по улице Тверской тупик в медучреждение был госпитализирован мужчина, которого избили четверо неизвестных. Правоохранители установили, что 49-летний пострадавший - помощник Генпрокурора Зураб Адеишвили.

Установлено, что к потерпевшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.

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