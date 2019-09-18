Правоохоронці затримали мінера мосту Метро у Києві - очевидці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Спецпризначенці в результаті проведення спецоперації затримали мінера столичного мосту Метро, передає УНН з посиланням на очевидців НП.
За свідченнями очевидців надзвичайної події, правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.
Проте, варто зазначити, що офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.
Варто нагадати, що у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро, наразі перекрито автомобільний рух та зупинено курсування потягів “червоною гілкою” столичного метрополітену від станції “Арсенальна” до станції “Дарниця”.