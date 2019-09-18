Правоохранители задержали минера моста Метро в Киеве - очевидцы

По свидетельствам очевидцев чрезвычайного происшествия, правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

Однако, стоит отметить, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Стоит напомнить, что в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр, пока перекрыто автомобильное движение и остановлено курсирования поездов “красной ветке” столичного метрополитена от станции “Арсенальная” до станции “Дарница”.