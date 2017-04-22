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Правоохоронці затримали екс- працівника "виправної колонії ДНР"

Правоохоронці затримали екс- працівника "виправної колонії ДНР"

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. На КПВВ Новотроїцьке правоохоронці затримали колишнього працівника “виправної колонії ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Чоловік намагався проїхати з окупованого Докучаєвська до родичів в с.Миколаївку Волноваського району. Під час перевірки поліцейські встановили, що у 2014 році він перебував на посаді інспектора нагляду та безпеки 120 виправної колонії “ДНР”. Згодом чоловік покинув лави бойовиків та поїхав до РФ.

21-річний мешканець с.Докучаєвська намагався перетнути лінію розмежування.

Встановлено, що молодий чоловік приєднався до терористів у грудні 2014 року. Мотивом стали гроші, адже містом йшли чутки, що у 120-й колонії в с.Оленівка непогано платять. Вже потім стало зрозуміло, що казочки про велику зарплатню — це хитрощі вербувальників, завданням яких було поповнювати лави новобранців.

Найманець влаштувався на посаду молодшого інспектора нагляду та безпеки, де здійснював контроль та нагляд за ув’язненими. Але “прослужив” лише 3 місяці, обіцяні “золоті гори” виявилися примарою.

За свою “роботу” він отримував близько 3 тис. руб. на місяць, а згодом і зовсім перестали платити.

Працівник колонії звільнився та поїхав до РФ у пошуках кращої долі. Там він працював на будівництві, але ця робота його також не влаштувала, і чоловік повернувся в Україну, в рідне місто, яке наразі залишається під окупацією бойовиків.

Напередодні поминальних днів колишній учасник НЗФ “ДНР” разом з родиною поїхав до родичів у Миколаївку Волноваського району, де на пропускному пункті його зупинили співробітники поліції.

Наразі він розповідає, що жити на окупованій території важко: роботи немає, багато місцевих виїхали до інших міст.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження — за ч.2 ст.260 “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань” Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують активно виявляти учасників незаконних збройних формувань. З початку року співробітниками поліції Донецької області викрито 100 бойовиків, з них затримані — 83, ще 17 оголошені в розшук.

Нагадаємо, 22 квітня поліція у Бахмуті викрила диверсійно-розвідувальну групу бойовиків.

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