Правоохранители задержали екс-работника "исправительной колонии ДНР"

Мужчина пытался проехать из оккупированного Докучаевская к родственникам в Николаевка Волновахского района. Во время проверки полицейские установили, что в 2014 году он занимал должность инспектора надзора и безопасности 120 исправительной колонии “ДНР”. Впоследствии мужчина покинул ряды боевиков и поехал в РФ.

21-летний житель с.Докучаевська пытался пересечь линию разграничения.

Установлено, что молодой человек присоединился к террористам в декабре 2014 года. Поводом стали деньги, ведь по городу шли слухи, что в 120-й колонии в с.Оленевка неплохо платят. Уже потом стало понятно, что сказки о большую зарплату — это хитрости вербовщиков, задачей которых было пополнять ряды новобранцев.

Наемник устроился на должность младшего инспектора надзора и безопасности, где осуществлял контроль и надзор за заключенными. Но “прослужил” только 3 месяца, обещанные “золотые горы” оказались призраком.

За свою “работу” он получал около 3 тыс. Руб. в месяц, а затем и вовсе перестали платить.

Сотрудник колонии освободился и уехал в РФ в поисках лучшей доли. Там он работал на стройке, но эта работа его также не устроила, и мужчина вернулся в Украину, в родной город, пока остается под оккупацией боевиков.

Накануне поминальных дней бывший участник НВФ “ДНР” вместе с семьей уехал к родственникам в Николаевку Волновахского района, где на пропускном пункте его остановили сотрудники полиции.

Сейчас он говорит, что жить на оккупированной территории трудно: работы нет, многие местные выехали в другие города.

Следственным отделом открыто уголовное производство — по ч.2 ст.260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований” Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают активно выявлять участников незаконных вооруженных формирований. С начала года сотрудниками полиции Донецкой области разоблачены 100 боевиков, из них задержаны — 83, еще 17 объявлены в розыск.

Напомним, 22 апреля полиция в Бахмуте разоблачила диверсионно-разведывательную группу боевиков .