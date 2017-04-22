Правоохранители задержали екс-работника "исправительной колонии ДНР"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30215 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96363 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149598 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113804 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114830 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111522 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103382 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Правоохранители задержали екс-работника "исправительной колонии ДНР"

Правоохранители задержали екс-работника "исправительной колонии ДНР"

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. На КПВВ Новотроицкое правоохранители задержали бывшего работника “исправительной колонии ДНР”. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой обл.

Мужчина пытался проехать из оккупированного Докучаевская к родственникам в Николаевка Волновахского района. Во время проверки полицейские установили, что в 2014 году он занимал должность инспектора надзора и безопасности 120 исправительной колонии “ДНР”. Впоследствии мужчина покинул ряды боевиков и поехал в РФ.

21-летний житель с.Докучаевська пытался пересечь линию разграничения.

Установлено, что молодой человек присоединился к террористам в декабре 2014 года. Поводом стали деньги, ведь по городу шли слухи, что в 120-й колонии в с.Оленевка неплохо платят. Уже потом стало понятно, что сказки о большую зарплату — это хитрости вербовщиков, задачей которых было пополнять ряды новобранцев.

Наемник устроился на должность младшего инспектора надзора и безопасности, где осуществлял контроль и надзор за заключенными. Но “прослужил” только 3 месяца, обещанные “золотые горы” оказались призраком.

За свою “работу” он получал около 3 тыс. Руб. в месяц, а затем и вовсе перестали платить.

Сотрудник колонии освободился и уехал в РФ в поисках лучшей доли. Там он работал на стройке, но эта работа его также не устроила, и мужчина вернулся в Украину, в родной город, пока остается под оккупацией боевиков.

Накануне поминальных дней бывший участник НВФ “ДНР” вместе с семьей уехал к родственникам в Николаевку Волновахского района, где на пропускном пункте его остановили сотрудники полиции.

Сейчас он говорит, что жить на оккупированной территории трудно: работы нет, многие местные выехали в другие города.

Следственным отделом открыто уголовное производство — по ч.2 ст.260 “Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований” Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают активно выявлять участников незаконных вооруженных формирований. С начала года сотрудниками полиции Донецкой области разоблачены 100 боевиков, из них задержаны — 83, еще 17 объявлены в розыск.

Напомним, 22 апреля полиция в Бахмуте разоблачила диверсионно-разведывательную группу боевиков .

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