Правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав громадян на 120 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав громадян на понад 120 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, зловмисником виявився 26-річний чоловік, який “продавав” у Інтернет-мережі уявні автомобілі та побутову техніку. Наразі встановлено 15 осіб, постраждалих від злочинних дій миколаївця.
За фактом справи було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Наразі зловмиснику оголошено про підозру та обирається міра запобіжного заходу.