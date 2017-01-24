Правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав громадян на 120 тис. грн

Так, зловмисником виявився 26-річний чоловік, який “продавав” у Інтернет-мережі уявні автомобілі та побутову техніку. Наразі встановлено 15 осіб, постраждалих від злочинних дій миколаївця.

За фактом справи було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Наразі зловмиснику оголошено про підозру та обирається міра запобіжного заходу.