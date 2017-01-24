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Правоохранители задержали мужчину, который обманул граждан на 120 тыс. грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который обманул граждан на более чем 120 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Так, злоумышленником оказался 26-летний мужчина, который "продавал" в Интернет-сети мнимые автомобили и бытовую технику. Установлены 15 человек, которые пострадали от преступных действий мужчины.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и избирается мера пресечения.

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