Правоохоронці за 2017 рік затримали понад 9 тис. корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронні органи у 2017 році затримали 9424 корупціонерів, передає УНН з посиланням на Facebook Генерального прокурора України Юрія Луценко.
Так, Генпрокурор повідомив, що вчора вночі силами Нацполіції та прокуратури Миколаївської області затримали громадянина Михайла Галайко (директора “міжнародного аеропорту Миколаїв”) на спробі дати хабар у 700 тис. грн голові Миколаївської ОДА
"Він став 9424 корупціонером, затриманим правоохоронцями за 2017 рік," - повідомив Генпрокурор.
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Нагадаємо, прокуратура міста Києва протягом 2017 року передала до суду 110 кримінальних проваджень з ознаками корупційних злочинів.