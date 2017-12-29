Правоохранители за 2017 год задержали больше 9 тыс. коррупционеров

Так, Генпрокурор сообщил, что вчера ночью силами Нацполиции и прокуратуры Николаевской области задержали гражданина Михаила Галайко (директора "международного аэропорта Николаев") на попытке дать взятку в 700 тыс. грн голове Николаевской ОГА.

"Он стал 9424 коррупционером, задержанным правоохранительными органами за 2017", - сообщил генпрокурор.

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Напомним, прокуратура города Киева в течение 2017 передала в суд 110 уголовных производств с признаками коррупционных преступлений.