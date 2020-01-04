Правоохоронці взяли під варту громадянина РФ, який скоїв смертельну ДТП у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію BMW X5, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП у Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє у Facebook пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"За клопотанням прокуратури міста Києва судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію BMW X5, підозрюваному у скоєнні смертельної автопригоди у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Так, повідомляється, що водій BMW X5 при повороті на перехресті нерівнозначних доріг, в порушення ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення вказаних транспортних засобів.
Після цього автомобіль Mercedes відкинуло на автомобіль Hyundai, який рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок автопригоди водій автомобіля Mercedes від отриманих травм помер на місці. З травмою грудної клітини до лікарні потрапила пасажирка Hyundai.
"Водія автомобіля BMW - 24-річного громадянина РФ, уродженця Республіки Кабардино-Балкарія, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, напередодні УНН стало відомо, що у Голосіївському районі Києва сталася ДТП, внаслідок якої водій загинув, а пасажирку госпіталізовано.