Правоохранители взяли под стражу гражданина РФ, который совершил смертельное ДТП в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю BMW X5, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"По ходатайству прокуратуры города Киева судом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей водителю BMW X5, подозреваемому в совершении смертельной ДТП в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Так, сообщается, что водитель BMW X5 при повороте на перекрестке неравнозначных дорог, в нарушение ПДД, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes-Benz 190, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение указанных транспортных средств.
После этого автомобиль Mercedes отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался во встречном направлении.
Вследствие ДТП водитель автомобиля Mercedes от полученных травм скончался на месте. С травмой грудной клетки в больницу попала пассажирка Hyundai.
"Водителя автомобиля BMW - 24-летнего гражданина РФ, уроженца Республики Кабардино-Балкария, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и Шевченковским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", - отметили в прокуратуре.
Напомним, накануне УНН стало известно, что в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажирка госпитализированна.