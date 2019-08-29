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Правоохоронці встановили жінку-"мінера" в Чернівецькій області

Правоохоронці встановили жінку-"мінера" в Чернівецькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Поліція Герцаївщини в Чернівецькій області, встановила жінку, яка неправдиво повідомила про замінування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції області, передає УНН.

“За такі „жарти“ чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Правопорушниці загрожує від двох до шести років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці липня поточного року невідома особа зателефонувала на спецлінію “101” і повідомила про замінування монастиря. Поліцейські вибухотехнічного відділу та кінологічного центру обласного управління Нацполіції спільно зі слідчо-оперативною групою Герцаївського відділення поліції обстежили всі приміщення комплексу та прилеглу територію. Будь-яких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Долається, що під час досудового розслідування оперативні працівники Герцаївського відділення поліції встановили, що вказаний злочин вчинила 40-річна жителька району. Під час санкціонованого обшуку в її помешканні поліцейські вилучили речові докази. Жінка так і не змогла пояснити правоохоронцям, що її спонукало до такого вчинку.

“Наразі вирішується питання про оголошення зловмисниці про підозру”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одеського "мінера" позбавили волі на рік.

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