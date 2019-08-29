Правоохранители установили женщину-"минера" в Черновицкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Полиция Герцаивщини в Черновицкой области, установила женщину, которая ложно сообщила о заминировании. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области, передает УНН.
“За такие „шутки“ действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушителя грозит от двух до шести лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце июля текущего года неизвестный позвонил на спецлинию “101” и сообщил о заминировании монастыря. Полицейские взрывотехнического отдела и кинологического центра областного управления Нацполиции совместно со следственно-оперативной группой Герцаевского отделения полиции обследовали все помещения комплекса и прилегающую территорию. Любых взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Преодолевается, что во время досудебного расследования оперативные работники Герцаевского отделения полиции установили, что данное преступление совершила 40-летняя жительница района. Во время санкционированного обыска в ее квартире полицейские изъяли вещественные доказательства. Женщина так и не смогла объяснить правоохранителям, что ее побудило к такому поступку.
“Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении”, — говорится в сообщении.
Напомним, одесского “минера” лишили свободы на год.