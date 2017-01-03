Правоохоронці встановили осіб, які пошкодили гіпсове розп’яття Ісуса Хреста в Умані

Так, поліція обґрунтовано підозрює у вчиненні даного правопорушення двох іноземців 16-ти та 18-ти років. На даний час тривають заходи по встановленню ще одного співучасника події.

Особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

За вчинення таких дій передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, в переддень Нового року, в місті Умань невідомі пошкодили гіпсове розп’яття Ісуса Хреста, встановлене на дерев’яному хресті, який знаходився біля місцевого ставу.