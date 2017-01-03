Правоохранители установили лиц, которые повредили гипсовое распятие Иисуса Христа в Умани
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Правоохранители установили, что до повреждения гипсового распятия Иисуса Христа в Умани причастны три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, полиция обоснованно подозревает в совершении данного правонарушения двух иностранцев 16-ти и 18-ти лет. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению еще одного соучастника события.
Лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в канун Нового года, в городе Умань неизвестные повредили гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте, который находился у местного пруда.