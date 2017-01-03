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Правоохранители установили лиц, которые повредили гипсовое распятие Иисуса Христа в Умани

Киев • УНН

 • 7264 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Правоохранители установили, что до повреждения гипсового распятия Иисуса Христа в Умани причастны три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, полиция обоснованно подозревает в совершении данного правонарушения двух иностранцев 16-ти и 18-ти лет. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению еще одного соучастника события.

Лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в канун Нового года, в городе Умань неизвестные повредили гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте, который находился у местного пруда.

 

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