Правоохоронці виявили ймовірних учасників розбою у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні правоохоронці Кропивницького виявили ймовірних злочинців, які вчора здійснили розбійний напад на водія SsangYong, але зловмисникам вдалося втекти. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
В ГУ НП в області зазначили, що сьогодні, на вулиці Тарковського, при перевірці одного з транспортних засобів, троє невідомих осіб, які знаходились в салоні, спробували чинити опір правоохоронцям.
“Особи намагались здійснити наїзд на поліцейського, але це їм не вдалося. Особи, що знаходилися в салоні, перебувають у розшуку. Наразі в області триває план “Перехоплення”, — повідомили в поліції.
У Кропивницькому по вулиці Велика Перспективна, на відрізку навпроти будівлі міської ради, 4 травня невідомі в масках напали на водія SsangYong.
За свідченнями очевидців, під час зупинки позашляховика на світлофорі з іншої автівки темного кольору вискочили троє зловмисників, які почали бити вікна SsangYong, а потім напали на водія авто та пасажирку з ножем та відібрали в них сумку з грошима. Водій отримав тілесні ушкодження, жінка не постраждала.
За неофіційною інформацією, постраждалі їхали з банку, злочинці відібрали у них 20 тис. доларів.