Правоохранители обнаружили предполагаемых участников разбоя в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня правоохранители Кропивницкого обнаружили предполагаемых преступников, которые вчера совершили разбойное нападение на водителя SsangYong, но злоумышленникам удалось скрыться. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
В ГУ НП в области отметили, что сегодня на улице Тарковского при проверке одного из транспортных средств, трое неизвестных лиц, которые находились в салоне, попытались оказать сопротивление правоохранителям.
“Лица пытались осуществить наезд на полицейского, но это им не удалось. Лица, находившиеся в салоне, находятся в розыске. Сейчас в области продолжается план “Перехват”, — сообщили в полиции.
Напомним, в Кропивницком по улице Большая Перспективная, на отрезке напротив здания городского совета, 4 мая неизвестные в масках напали на водителя SsangYong.
По свидетельствам очевидцев, во время остановки внедорожника на светофоре с другой машины темного цвета выскочили трое злоумышленников, которые начали бить окна SsangYong, а затем напали на водителя авто и пассажирку с ножом и отобрали у них сумку с деньгами. Водитель получил телесные повреждения, женщина не пострадала.
По неофициальной информации, пострадавшие ехали из банка, преступники отобрали у них 20 тыс. долларов.