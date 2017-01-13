Правоохоронці виявили речі десантника з РФ у “сірій зоні”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Служба безпеки України задокументувала черговий факт присутності російських військових на території України, виявивши речі військовослужбовця ЗС РФ у “сірій зоні” “ДНР”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Під час зачистки “сірої зони” у районі н.п. Славне Мар’їнського району Донеччини, правоохоронці задокументували факт, який черговий раз підтверджує присутність військовослужбовців збройних сил Російської Федерації на території України.
Так, правоохоронці виявили на місцевості частину обгорілого ранця десантника (з маркуванням ЗАО “БШГК” г. Богородск РД-54 ТО
Також співробітники СБУ виявили короб зі стрічками та набоями калібру 7,62 мм загальною кількістю 200 од., дві гранати (Ф-1, РГД-5), протипіхотну міну МОН-50 та індивідуальний перев’язочний пакет.