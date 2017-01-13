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Правоохранители обнаружили вещи десантника из РФ в "серой зоне"

Правоохранители обнаружили вещи десантника из РФ в "серой зоне"

Киев • УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала очередной факт присутствия российских военных на территории Украины, обнаружив вещи военнослужащего ВС РФ в "серой зоне" "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области, правоохранители задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.

Так, правоохранители обнаружили на территории часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 4 август). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии.

Также сотрудники СБУ обнаружили коробку с лентами и патронами калибра 7,62 мм в общем количестве 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.

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