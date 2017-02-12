Правоохоронці виявили на Буковині склад сигарет на 1,4 мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В рамках спільних заходів щодо недопущення переміщення сигарет через кордо, міжвідомчою групу з числа співробітників СБУ, Держприкордонслужби та Національної поліції, на Буковині затримано понад сотню ящиків з підакцизними сигаретами на суму близкьо 1,4 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону.
Велику партію сигарет виявили правоохоронці у прикордонні Буковини в рамках проведення спільних заходів по виявленню місць накопичення та запобіганню переміщення через державний кордон тютюнових виробів.
Під час реалізації інформації, що надійшла від співробітників СБУ та за їх участю, міжвідомча група, до складу якої увійшли військовослужбовці оперативних підрозділів Держприкордонслужби та Національної поліції, вчора вночі виявила склад з 117 ящиками сигарет з підакцизними марками.
Товар під час проведення санкціонованого огляду правоохоронці знайшли в приватному приміщенні жителя населеного пункту Селятин.
Попередня сума виявленої тютюнової продукції склала близько 1,4 мільйона гривень. Сигарети доставлено до відділу "Селятин". Наразі заплановано їх передачу представникам ДФС в Чернівецькій області.
На даний час тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, контрафактні сигарети майже на два млн грн вилучили у Чернівцях.