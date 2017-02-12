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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители обнаружили на Буковине склад с сигаретами на 1,4 миллиона гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В рамках совместных мероприятий по недопущению перемещения сигарет через границу, межведомственной группы из числа сотрудников СБУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции, на Буковине задержаны более сотни ящиков с подакцизными сигаретами на сумму около 1,4 млн.грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

Правоохранители обнаружили на Буковине склад с сигаретами на 1,4 миллиона гривен

Большую партию сигарет обнаружили правоохранители в приграничье Буковины в рамках проведения совместных мероприятий по выявлению мест накопления и предотвращению перемещения через государственную границу табачных изделий.

При реализации поступившей от сотрудников СБУ и при их участии, межведомственная группа, в состав которой вошли военнослужащие оперативных подразделений Госпогранслужбы и Национальной полиции, вчера ночью обнаружила склад с 117 ящиками сигарет с подакцизными марками.

Товар во время проведения санкционированного осмотра правоохранители нашли в частном помещении жителя населенного пункта Селятино.

Предварительная сумма выявленной табачной продукции составила около 1,4 миллиона гривен. Сигареты доставлены в отдел "Селятино". Сейчас запланировано их передачу представителям ГФС в Черновицкой области.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, контрафактные сигареты почти на два млн грн изъяли в Черновцах .

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