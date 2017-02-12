Правоохранители обнаружили на Буковине склад с сигаретами на 1,4 миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В рамках совместных мероприятий по недопущению перемещения сигарет через границу, межведомственной группы из числа сотрудников СБУ, Госпогранслужбы и Национальной полиции, на Буковине задержаны более сотни ящиков с подакцизными сигаретами на сумму около 1,4 млн.грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.
Большую партию сигарет обнаружили правоохранители в приграничье Буковины в рамках проведения совместных мероприятий по выявлению мест накопления и предотвращению перемещения через государственную границу табачных изделий.
При реализации поступившей от сотрудников СБУ и при их участии, межведомственная группа, в состав которой вошли военнослужащие оперативных подразделений Госпогранслужбы и Национальной полиции, вчера ночью обнаружила склад с 117 ящиками сигарет с подакцизными марками.
Товар во время проведения санкционированного осмотра правоохранители нашли в частном помещении жителя населенного пункта Селятино.
Предварительная сумма выявленной табачной продукции составила около 1,4 миллиона гривен. Сигареты доставлены в отдел "Селятино". Сейчас запланировано их передачу представителям ГФС в Черновицкой области.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, контрафактные сигареты почти на два млн грн изъяли в Черновцах .