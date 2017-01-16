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Правоохоронці виявили арсенал зброї в будинку на Одещині

Правоохоронці виявили арсенал зброї в будинку на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. На Одещині правоохоронці виявили в приватному будинку арсенал зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Так, 12 січня, під час обшуку приватного будинку у с. Усатове Біляївського району співробітники прокуратури спільно з працівниками відділу поліції виявили та вилучили гранати, тротилові шашки, набої до вогнепальної зброї тощо. Вилучену зброю та боєприпаси направлено на судово-балістичну експертизу.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

 

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