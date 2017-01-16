Правоохоронці виявили арсенал зброї в будинку на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Одещині правоохоронці виявили в приватному будинку арсенал зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, 12 січня, під час обшуку приватного будинку у с. Усатове Біляївського району співробітники прокуратури спільно з працівниками відділу поліції виявили та вилучили гранати, тротилові шашки, набої до вогнепальної зброї тощо. Вилучену зброю та боєприпаси направлено на судово-балістичну експертизу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) ККУ.
Наразі тривають слідчі дії.