Правоохранители обнаружили арсенал оружия в доме в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Одесской области правоохранители обнаружили в частном доме арсенал оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, 12 января, во время обыска частного дома в с. Усатово Беляевского района сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками отдела полиции обнаружили и изъяли гранаты, тротиловые шашки, патроны к огнестрельному оружию и тому подобное. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на судебно-баллистическую экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия.