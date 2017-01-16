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Правоохранители обнаружили арсенал оружия в доме в Одесской области

Правоохранители обнаружили арсенал оружия в доме в Одесской области

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Одесской области правоохранители обнаружили в частном доме арсенал оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, 12 января, во время обыска частного дома в с. Усатово Беляевского района сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками отдела полиции обнаружили и изъяли гранаты, тротиловые шашки, патроны к огнестрельному оружию и тому подобное. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на судебно-баллистическую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

 

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