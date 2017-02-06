Правоохоронці викрили схему закупівлі старого медобладнання під виглядом нового
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Правоохоронці столиці розслідують кримінальне провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами. Про це УНН стало відомо з власних поінформованих джерел у правоохоронних органах.
Так, наразі слідчим шляхом перевіряється інформація про порушення посадовими особами ТОВ “УМТ+” , ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО „ДІКСІОН Україна“, а також посадовцями обласних департаментів охорони здоров’я вимог чинного законодавства України.
За даними слідства, зазначені комерційні структури імпортували на територію України медичне обладнання, яке згодом продавали за значно завищеними цінами, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.
Для цієї діяльності використовувалися зареєстровані за кордоном компанії, що не є виробниками медичного обладнання. Зокрема, йдеться про такі фірми, як „In Med s.r.o.“, In-X medical s.r.o.”, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо. Ці фірми зареєстровані у Словаччині.
Слідчі в рамках провадження також вставили, що зазначені структури причетні до продажу в Україні медичного обладнання, яке вже було у вжитку, під виглядом нового.
Правоохоронці також повідомили, що вчинення кримінально-карного злочину стало можливим через підробку документів для митного контролю, а також за наявності змови з керівниками департаментів охорони здоров’я обласних адміністрації.
Додамо, згідно з даними Реєстру юридичних осіб Мінюсту, ТОВ “УМГ+” зареєстроване у м.Києві з 2013 року, з 2016 року — його керівником значиться Валігун Володимир Васильович. Засновником і кінцевим вигодо набувачем компанії є — Лаврентій Дмитро Степанович.
За КВЕДом ТОВ “УМГ+” — посередник, який реалізовує товари, має право на оптову торгівлю фармацевтичними товарами, роздрібну торгівлю медичними і ортопедичними товарами.
ПрАТ “УМТ” — зареєстроване у Вінниці, засновником фірми є Рехак Андрій. Розмір статутного капіталу становить 30 тис. грн. За КВЕДом, вказана фірма також посередник у торігвілі товарами широкого асортименту.
ТОВ “Медторг” — зареєстроване у Києві Мирним Вадимом Юрійовичем. Компанія має статутний капітал у розмірі 1 тис. грн, за КВЕДом займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами, машинами й устаткуванням, роздрібною торгівлею медичними і ортопедичними товарами (вул.Пирогова 2,37).
ПП “НВО “ДІКСІОН Україна” — зареєстроване за тою самою адресою, що і ТОВ “Медторг” (вул.Пирогова, 2/37). Має статутний капітал у 1 тис. грн. Директор та засновник фірми — Фенін Василь Петрович.
Також додамо, що за даними слідства, словацькі фірми, як за даними слідства, причетні до закупівель медичної техніки, належать К.Гаєвському та В.Феніну.